Recém-separados, Lucas Lucco e Lorena Carvalho celebram primeiro aniversário do filho

Menos de um mês após anúncio do fim do casamento, Lucas Lucco e Lorena Carvalho se reuniram na comemoração de um ano do filho Luca

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 08h39

Os papais Lucas Lucco (31) e Lorena Carvalho (29) se reuniram para o primeiro aniversário do filho!

O pequeno Luca completou um aninho no dia 19 de março, e na última quarta-feira, 06, ganhou uma festa temática do cantor e da influenciadora digital, que há menos de um mês anunciaram o fim do relacionamento de 8 anos.

Nos Stories de seu Instagram, a mamãe coruja compartilhou detalhes da celebração, que contou com a presença de familiares próximos.

Nas imagens, Lorena Carvalho mostrou a festinha intimista de Safari, com direito a bichinhos de pelúcia, muitos balões coloridos e um lindo bolo de andar de animais.

O ex-casal apareceu lado a lado e com o herdeiro nos registros publicados. Em um dos vídeos, a influenciadora mostrou o perrengue para conseguir tirar fotos com o pequeno.

Lorena Carvalho fala sobre fim do casamento

Após o anúncio de término, Lorena Carvalho usou suas redes sociais para falar sobre o assunto. Ela agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu e confessou que está passando por um momento difícil. "Estou muito triste, não tem por que mentir para vocês ou falar algo diferente disso dadas as circunstâncias. Mas tenho muita fé e confio muito em Deus, em seus desígnios para minha vida. Todas as dificuldades que vivi ao longo do caminho Ele sempre me amparou, me estendeu a mão e agora não vai ser diferente", disse ela. "Agora preciso levantar a cabeça e seguir em frente. Agora, mais do que nunca, principalmente pelo Luca que é muito novinho. Vai dar tudo certo. Vou continuar com meu trabalho, meus projetos, que é algo que me faz muito bem, me preenche. Vou continuar compartilhando as minhas coisas com vocês", falou ainda.

Vale lembrar que Lucas e Lorena se conheceram em 2013 em um camarim do cantor e trocaram alianças em 2020.

Confira fotos da comemoração de um ano do filho de Lucas Lucco e Lorena Carvalho: