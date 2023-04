Rebel Wilson revela rosto de sua primeira filha, Royce; veja

Atriz Rebel Wilson publica vídeo em redes sociais onde aparece aproveitando a praia ao lado de sua primogênita

A atriz Rebel Wilson (43) decidiu finalmente revelar o rosto de sua filhinha, Royce! Em uma publicação em suas redes sociais, a famosa aparece junto da pequena, fruto de seu relacionamento com a empresária Ramona Agruma, em seus braços, enquanto um drone filma a família curtindo um passeio na praia.

“Rebeldes do Caribe! Obrigada aos Reubens por esta aventura épica!”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Ela aproveitou para fazer uma piadinha com seu próprio nome, visto que “rebel” significa “rebelde”.

A pequena veio ao mundo em novembro do ano passado, através de uma barriga de aluguel. O anúncio de que Royce teria nascido foi feito através das redes sociais apenas no mês passado, no qual a atriz fez questão de agradecer à mulher que gerou a bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebel Wilson (@rebelwilson)



Rebel Wilson exibe anel de noivado luxuoso que deu para a noiva em pedido na Disney

Em fevereiro deste ano, Rebel Wilson pediu à Ramona Agruma em casamento no parque de diversões Disneyland, na Califórnia. “Dissemos sim!”, disse ela nas redes sociais ao celebrar o noivado. Ela contou que escolheu a jóia porque ganhou um amuleto de coração de um amigo em 2021 após conhecer a noiva em Los Angeles. A joia é feita de diamante de 2,55 quilates e foi confeccionado pela marca de luxo Tiffany & Co. A atriz já contou que se surpreendeu ao perceber que estava apaixonada pela noiva, já que tinha apenas se relacionado com homens antes de conhecê-la. “Sempre fui uma garota que teve amizades profundas com mulheres, mas esta foi a primeira vez que houve uma conexão romântica e fiquei chocada. Então, eu pensei: 'oh, bem, e se isso fosse apenas parte da minha personalidade e eu estava reprimindo e não explorando?'. Minha jornada é o que é, mas agora é incrível estar em um relacionamento”, declarou.