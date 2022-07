Rafael Vitti baba ao postar clique de Tata Werneck com a filha: ''Que mamãe incrível você tem, Clara!''

Ator Rafael Vitti se declara para a esposa, Tata Werneck, ao compartilhar registro antigo da apresentadora com a filha do casal, Clara Maria

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 09h00

A família de Rafael Vitti (26) e Tata Werneck (38) usa as redes sociais com frequência para compartilhar momentos especiais com os fãs!

No domingo, 03, o ator, intérprete de Rafael/Davi na novela das seis Além da Ilusão, da TV Globo, se declarou ao publicar uma foto antiga da esposa com a filha do casal, Clara Maria, de 2 aninhos.

Nas imagens, postadas em seu feed no Instagram, a apresentadora do Lady Night aparece em momento encantador com a pequena. As duas surgiram abraçadinhas nos cliques em que Clara ainda era bebê.

"Que mamãe mais incrível você tem, Clara. Te amamos", disse Rafa na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelos registros. "Vocês três são a coisa mais linda", "Que família incrível você tem, Rafa", "Essa conexão é tudo!", "Afff meu Deus, vocês são lindos", "A Clara é uma gostosura", destacaram.

Danilo Mesquita mostra parceria com Rafael Vitti em bastidores

Recentemente, Danilo Mesquita (30) mostrou um pouco dos bastidores de Além da Ilusão ao lado de Rafael Vitti! Os dois foram clicados pela atriz Bárbara Paz (47) no set de filmagens. Danilo publicou dois cliques com o marido de Tata Werneck, mostrando como são em cena e longe das câmeras. Em uma foto, eles posaram sorridentes em momento descontraído. Na outra, os artistas brincaram sobre o clima entre seus personagens e apareceram sérios. "Como é na vida / como é na novela. Gabiru do meu coração", disse Danilo.

Confira os cliques de Tata Werneck com Clara Maria publicados por Rafael Vitti: