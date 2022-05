Rafa Brites revela perrengue ao colocar máscaras no peito após vazar leite: ''Que situação''

Maternidade real! Rafa Brites compartilha selfie ao passar por situação inusitada ao vazar leite no carro

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 14h42

Mãe de dois meninos, Rafa Brites (35) não costuma esconder os perrengues e dificuldades da maternidade real.

Isso rolou mais uma vez nesta quinta-feira, 12.

Em seu Instagram, a apresentadora publicou uma selfie na qual apareceu com duas máscaras de proteção em seus peitos.

Como legenda do post, a musa explicou que, ao levar Rocco (5) na escola, seu leite começou a vazar e ela não tinha nada para colocar na blusa.

Então, como qualquer mãe faria, ela deu um jeitinho! E, é claro, compartilhou a situação com muito bom-humor.

“A que ponto você chegou, Rafa Brites?”, se questionou no começo. “Sai correndo pra levar o Rocco na escola, no meio do caminho o peito começou a vazar… O que tinha a mãe no carro? [risos]. Afff, que situação”, brincou ao final.

Vale ressaltar que Rafa ainda está em período de amamentação com Leon (2 meses). Ambos são frutos do casamento dela com Felipe Andreoli (42).

Confira a selfie em que Rafa Brites mostra como resolveu o perrengue de seu leite começar a vazar no carro: