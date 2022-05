Rafa Brites publica cliques fofíssimos com o caçula, Leon: ''Humildemente lindos''

A mamãe coruja Rafa Brites encantou ao compartilhar fotos com o filho caçula, Leon

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 15h44

O fofurômetro explodiu!

Nesta segunda-feira, 16, Rafa Brites (35) atualizou as suas redes sociais com cliques fofíssimos com o filho caçula, Leon, fruto do seu casamento com Felipe Andreoli (42).

No quintal de casa, a apresentadora posou para uma sequência de fotos com o herdeiro, que esbanjou fofura em frente a câmera.

"A gente sendo humildemente lindos nessa segunda feira despretensiosa…", escreveu ela na legenda da publicação.

A beleza do pequeno chamou a atenção da web. "Afffff gostoso demais", "Muita Lindeza nessa foto", "Misericórdia que menino maravilhoso", "Esse bebê de sapato não dá!! Kkkk lindo demais!", comentaram.

CONFIRA OS LINDOS REGISTROS DE RAFA BRITES COM LEON