Rafa Brites posta cliques encantadores com o filho caçula, Leon: "Meu bebezão"

Rafa Brites explodiu o fofurômetro ao postar cliques fofos com o filho caçula, Leon, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 18h46

Rafa Brites(36) explodiu o fofurômetro ao compartilhar nas redes sociais novas fotos com o filho caçula, Leon (8 meses), fruto de seu relacionamento com o jornalista Felipe Andreoli (42).

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a influenciadora digital e o herdeiro aparecem sorridentes, enquanto fazem algumas poses para a câmera. Ao dividir os registros, a mamãe coruja se derreteu. "Meu bebezão Leon!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com a postagem e encheram a publicação de elogios. "É muito fofo", disse uma internauta. "Que coisa mais linda e fofa", comentou outra. "Que lindeza. Ele é muito perfeito", falou uma fã.

Vale lembrar que Rafa e Felipe também são pais de Rocco, que está com cinco anos.

Confira as fotos de Rafa Brites com Leon:

Cirurgia do filho

Recentemente, Rocco, o filho mais velho de Rafa Brites e Felipe Andreoli, precisou passar por uma cirurgia de retirada das amigdalas, e nas redes sociais, ela publicou uma foto na sala de espera, com uma cobra de pelúcia, e contou a história por trás do objeto.

"Estou aqui sentada na sala de espera do centro cirúrgico, pois meu filho mais velho está tirando as amigdalas hoje. Pensa numa mãe orgulhosa. [...] Hoje o anestesista quando veio conversar comigo, explicou que a criança fica agitada e a cena pode ser pesada para os pais, ver ela se debatendo na cadeira, portanto eu ficaria com ele até um certo ponto, até que eles pediriam para eu sair da sala", relatou ela em um trecho da publicação.

