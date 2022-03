Rafa Brites mostra detalhes da festinha de mesversário do filho, Leon

Ao lado da família, Rafa Brites publica fotos da festinha intimista do primeiro mês de Leon

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 12h57

Rafa Brites (35) usou as suas redes sociais para mostrar mais detalhes da festinha de um mês do caçula, Leon.

No perfil do Instagram, a apresentadora e o marido, Felipe Andreoli (42), preparam uma comemoração bem intimista e celebraram a data especial.

Para a ocasião, o casal juntou alguns brinquedos e decoração de casa e montaram a mesa do bolo.

"Juntamos os bichinhos de pelúcia, bolo dos Incríveis de chocolate, bolo de banana (pq não to comendo chocolate), e a cachorrada. Para comemorar 1 mês do Leon, e 5 anos e 1 mês do Rocco (Alõ mães de 2, vcs me entendem né? Fe, Rocco, Sol, Elis e Marcinha: que fazem da minha vida e desse mês (apesar do desafio que é), UMA FESTA! Viva nossos dias e noites juntos!", escreveu a mamãe na legenda.

Mais cedo, Rafa Brites fez uma declaração para comemorar o primeiro mês de vida do filho caçula, Leon.

CONFIRA A FESTINHA LEON