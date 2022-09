Rafa Brites explode o fofurômetro ao exibir o filho caçula vestido de ursinho: ''Que lindeza!''

Rafa Brites deixou seus seguidores encantados ao publicar uma foto perfeita do filho caçula usando uma roupinha de ursinho

Nesta quinta-feira, 15, Rafa Brites (35) explodiu o fofurômetro da web ao publicar uma foto perfeita do filho caçula, Leon, de apenas 6 meses, enquanto ele usava um look de ursinho.

Na imagem, o menino aparece usando um casaquinho de lã verde, que tem um capuz com orelhinhas de urso, combinando com uma calça no mesmo tom e com uma almofada que estava no sofá. Os olhos azuis do menino também chamaram muita atenção, já que estavam destacados no clique.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu escrevendo: "Without condição nenhuma pra isso…". O pai do menino, Felipe Andreoli (42) também não se aguentou e escreveu nos comentários: "Que moleque lindo, viu. A gente tava inspirado mesmo… ".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindeza!", disse um. "Perfeição!", falou outro. "Quanta gostosura!", escreveu ainda um terceiro.

Confira a foto perfeita que Rafa Brites fez do filho, Leon, usando uma roupinha de ursinho:

Rafa Brites celebra 6 meses do filho caçula

Recentemente, Rafa Brites usou suas redes sociais para celebrar o sexto mês de vida do filho caçula, Leon. A apresentadora publicou um clique fofíssimo do herdeiro, onde ele exibia o seus dentinhos em um lindo sorriso, enquanto usava um macacão de tricô e aproveitou a legenda para se derreter por ele.

