Rafa Brites encanta ao postar clique fofo do caçula e brinca: ''Deixei o pãozinho queimar!''

Apresentadora Rafa Brites compartilhou foto em que o filho, Leon, de um mês, esbanjou fofura ao aparecer de chapéu de chef

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 10h29

A mamãe Rafa Brites (35) encheu seu feed de amor e encantou os seguidores nas redes sociais na segunda-feira, 04!

A apresentadora compartilhou um registro fofíssimo do filho, Leon, de apenas um mês de vida e fruto de seu casamento com o jornalista Felipe Andreoli (42).

Em seu perfil no Instagram, a famosa exibiu o look do dia do pequeno. O bebê posou usando um macacão cinza com colete e um chapéu, estilo de chef de cozinha, e Rafa se derreteu pelo herdeiro.

"Ih, acho que deixei o pãozinho queimar no forno!", escreveu Rafa Brites na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pelo momento do pequeno. "Que DELÍCIA!!!", disse Mel Fronckowiak. "Aiiiii meu pai amadooooo", babou Caroline Trentini. "Mini Rocco. Ele tá muito lindo", reparou uma fã, comparando com o primogênito de Rafa e Felipe. "Tá todo um italianinho", babou outra. "Coisa mais gostosa da vida!", comentou mais uma internauta.

Vale lembrar que Rafa e Felipe também são pais de Rocco (5).

Rafa Brites parabeniza o pai ao postar clique dele com Leon

Recentemente, Rafa Brites celebrou os 75 anos do pai, Potiguara Brites. A artista publicou uma foto do pai com seu filho caçula, Leon, em que Poti aparece sorridente com o netinho nos braços, e declarou todo seu amor. "Hoje meu pai faz 75 anos! Eu tenho a certeza que minha alminha o escolheu como pai nessa encarnação. Como eu sempre digo o que tenho de melhor nessa vida é a família que nasci, ele, minha mãe, minhas irmãs. E agora mais um filho para aprender, e brincar muito com o vovô Poti, nosso cumpadi folharedo. Te amo Tipipo!", disse Rafa.

