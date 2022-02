Quentin Tarantino e sua esposa Daniella esperam seu segundo filho!

O diretor Quentin Tarantino e sua esposa já são pais do menino Leo, que completa 2 anos neste mês

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 19h45

Nesta quarta-feira, 9, um representante de Quentin Tarantino (58) confirmou que o diretor e sua esposa Daniella (38) estão esperando o segundo filho!

O primeiro filho do casal, Leo, nasceu em fevereiro de 2020. Atualmente, a família mora na cidade de Telaviv em Israel.

Em entrevista para o talk-show do apresentador Jimmy Kimmel (54), o cineasta revelou que Leo já está aprendendo a falar e já consegue chamar o pai.

O diretor de Era Uma Vez em Hollywood também revelou que quase não nomeou o filho de Leo por um motivo bem peculiar. "Nós quase não demos esse nome para ele porque as pessoas assumiriam que eu o nomeei em homenagem a Leonardo DiCaprio", contou Tarantino.

Então, o cineasta que trabalhou em dois filmes com Leonardo DiCaprio (47) , contou o verdadeiro motivo do nome: "O nome dele é uma homenagem ao avô da minha esposa, mas também porque em nossos corações ele é o nosso pequeno leão".

O casamento de Tarantino e Daniella

Quentin Tarantino conheceu Daniella Pick, que é filha de um cantor inraelense, em 2009 quando o diretor estava em viagem para Israel promovendo o filme indicado a oito Oscars, Bastardos Inglórios.

Em 2017, o casal ficou noivo e na época, Daniella teria confirmado a informação para um jornal de Israel e dito que estava "muito feliz e animada".

No ano seguinte, em novembro, o cineasta e a noiva se casaram em uma cerimônia privada em Los Angeles. De acordo com a revista americana People, Daniella usava um vestido branco com decote em coração, um véu da mesma cor e uma tiara.