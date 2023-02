Que fofura! Gabriela Pugliesi derrete seguidores tomando banho com o filho

Gabriela Pugliesi encantou a web ao mostrar detalhes de banho com Lion, seu filho com Tulio Dek

Gabriela Pugliesi (37) protagonizou um momento fofura nas redes sociais nesta quinta-feira, 09. Em seu Instagram, a musa fitness decidiu abrir detalhes de sua rotina com o filho Lion, de apenas três meses, fruto do relacionamento com o músico Tulio Dek (37). Nos cliques, a influenciadora se divertiu dando banho no pequeno, deixando os seguidores derretidos com a cena.

Entre os registros do álbum, a loira surgiu ainda com roupa de academia, segurando Lion no colo, enquanto o banhava no chuveiro relaxante. Em todas as fotos, a mamãe aparece encantada, sorrindo com o momento e dando beijinhos no pequeno. Gabriela mostrou que curtiu o momento, sem se importar com alguns detalhes, como a roupa ou o relógio que acabaram ficando molhados na brincadeira.

Na legenda, ela ainda brincou com a situação: “Only Fans do Tulio.”, escreveu sobre o marido, se referindo a plataforma de conteúdo adulto. Nos comentários, as celebridades e os fãs da musa não pouparam elogios para o momento: “Coisa mais linda.”, disse uma seguidora. “Amiga ele tá uma coisa.”, elogiou Mariana Goldfarb (32), acompanhada de um emoji apaixonado. “Eu amo as legendas puglimom”, brincou Camila Coutinho (35).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

Gabriela Pugliesi mostra detalhes da festa de mesversário do filho, Lion

Desde que Lion nasceu, Gabriela Pugliesi agita as redes sociais compartilhando sua rotina com o pequeno. A musa fitness e o músico Tulio Dek, pai do recém-nascido estão curtindo muito essa fase da maternidade e fazem questão de comemorar a chegada de cada mês com uma pequena celebração de aniversário.

Na última sexta-feira, 3, Lion completou três meses e Gabriela Pugliesi preparou um mêsversário encantador. No Instagram, ela compartilhou alguns cliques da festinha, com tema de realeza: "A comemoração do 3 mês foi básica e simples. Roupa de quando ele foi o primeiro rei da França e banquete feito aqui no palácio mesmo.", a musa brincou na legenda.