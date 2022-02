Projota faz linda declaração de amor no aniversário da filha, Marieva: ''2 anos que Deus enviou um presente aqui pra casa''

Projota fez uma linda declaração de amor para a filha, Marieva, para celebrar seus dois anos de vida

Nesta terça-feira, 8, a família de Projota(35) está em festa! Isso porque sua filha, Marieva, esta completando 2 anos de vida.

Para celebrar essa data tão especial, o cantor fez um post em homenagem à menina, com fotos e vídeos, onde ela aparece se divertindo com ele e mostrando toda sua inteligência.

Na legenda, ele aproveitou para fazer uma grande e bela declaração de amor para a herdeira: "08/02 - Marieva nasceu no comecinho da manhã. E eu nem liguei pro sol naquele dia, a luz que eu precisava tava toda ali, nos meus braços. Marieva gosta de Peppa, de avião e da vovó. Ela tem um dom absurdo de correr e não cair, ela balança pra um lado, sacode pro outro, e se mantém de pé. Espero que isso seja um aprendizado que ela leve pra vida."

"Quando ela vai dormir, ela pede pro papai contar historinhas pra ela, e a que ela mais gosta, fala sobre uma princesinha muito corajosa que morava num reino muito distante chamado Itupeva… qualquer semelhança não é mera coincidência. Marieva é luz, emana paz, tem cheiro de vida e de sonhos. Ela não tira aquele Crocs e adora atirar pedrinhas no lago e dizer BUM! Sua cor favorita é azul.", continuou ele.

E ele seguiu falando as qualidades da menina: "Marieva mudou minha vida, ressignificou minha existência, e depois que ela nasceu eu me tornei um super herói, meu poder é ter a certeza absoluta de que nada de ruim que aconteça vai me tirar do meu objetivo de garantir que a vida seja o mais doce possível pra ela. Marieva hoje tá fazendo 2 anos, e ela já sabe o alfabeto, e conta até 19, o 20 ela fala 10 de novo. Ela ama os animais e as flores. Gosta de melão, de queijo, de pãopão, e é apaixonada por ovo mexido."

O rapper também lembrou que quando Marieva havia completado 1 ano, não pode estar presente na comemoração, pois estava confinado no BBB: "Há 1 ano atrás eu tava longe dela… só eu sei o quanto foi difícil, mas Carlinha fez um bolo e eu cantei pra ela de longe. Chorei. Hoje sou só sorrisos, hoje tô com ela. Hoje faz 2 anos que Deus enviou um presente aqui pra casa. E vai ter bolo e vai ter parabéns e vai ter a gente sendo feliz."

Por fim, ele escreveu um trecho da canção que fez em homenagem à pequena: "'E vai dizer que a gente é bobo por não querer outra vida? Bobeira é não viver a nossa vida assim. Bobeira é não viver a nossa vida'. Um dia a gente canta isso juntos. Feliz aniversário Pituquinha!"

Mamãe também já deu os parabéns!

Mais cedo, Tamy Contro (30) também usou suas redes sociais para se derreter pela filha: "Hoje é o dia da minha aquariana preferida, que também é minha criança preferida, minha pessoa preferida. [...] Hoje é dia de agradecer por você ter me escolhido dois anos atrás, que Deus te abençoe sempre com muita saúde, e direcione seu caminho", escreveu ela, celebrando os 2 aninhos de Marieva.

