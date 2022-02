Prestes a viajarem, Virginia e Maria Alice surgem juntinhas em clique descontraído

Virginia e Maria Alice posam para foto em varanda antes de voltarem para Goiânia

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 13h41

Virginia Fonseca (22) não costuma ficar muitos dias no mesmo lugar.

Inclusive, recentemente, ela e a família estavam passando uns dias em São Paulo.

E, nesta quinta-feira, 10, chegou a hora de voltar para Goiânia.

Mas, não antes de postar uma fotinho linda na varanda ao lado de Maria Alice (6 meses).

No Instagram, a influenciadora digital compartilhou um registro onde apareceu de cara lavada com a pequena no colo.

“Próxima parada: Goiânia”, escreveu na legenda da publicação.

Não demorou para que Zé Felipe (23) deixasse um comentário cheio de corações na postagem da esposa.

Veja o clique de Virginia e Maria Alice antes de viajarem: