Prestes a nascer, filho de Viviane Araújo dá sinais na barriga: ''Não para''

De 40 semanas, filho de Viviane Araújo surgiu dando sinais na barriga da atriz que está agitado

Redação Publicado em 05/09/2022, às 09h35

Grávida de 40 semanas, Viviane Araújo (47) mostrou como Joaquim está em sua barriga na reta final da gestação. Neste domingo, 04, a atriz compartilhou um vídeo exibindo sua barriga mexendo e encantou com o momento em sua rede social.

Já deitada na cama para dormir, a musa de Carnaval, que está grávida pela primeira vez, registrou que o pequeno não para de se movimentar mesmo com pouco espaço no abdômen.

"E Joaquim não para!", disse Viviane Araújo ao exibir o vídeo com os movimentos visíveis do garoto dentro de seu corpo.

Ainda nos últimos dias, a famosa gravou um vídeo comentando que sentirá falta de sua barriga com o filho, mas que está muito ansiosa para conhecer o herdeiro. Inclusive, ela revelou possíveis datas do nascimento dele.

Recentemente, a esposa de Guilherme Militão impressionou ao mostrar a situação de seus pés e pernas ao final do dia. Bem inchados, os membros mudaram de aparência após a musa ficar o dia todo arrumando quarto do filho.

Viviane Araújo sobe na balança e revela quanto já engordou na gestação

Nos últimos dias, Viviane Araújo foi a uma de suas últimas consultas à ginecologista para exames de rotina. No consultório, ela subiu na balança e mostrou quando já engordou durante a gestação de Joaquim.

"Será que hoje é minha última consulta? A previsão [de nascimento] é dia 3 de setembro, 40 semanas", falou Viviane Araújo a previsão da data de quando Joaquim chegará ao mundo.

Ao subir na balança, a musa de Carnaval descobriu que já está com 79.5 kg e comentou que durante esses meses ganhou 14 kg até então. Ao saber do número, o marido brincou com ela na consulta."10 quilos do Joaquim. Então, você engordou 4 quilos", disse o cálculo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!