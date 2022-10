Poliana Rocha publica foto de momento amoroso com a neta Maria Flor

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha mostrou o amor de avó e neta com a segunda filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 20h49

A avó orgulhosa, Poliana Rocha, publicou registro amoroso com Maria Flor, a filha recém-nascida do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virginia Fonseca.

A loira, esposa do cantor Leonardo, se declarou para a irmã de Maria Alice: "Hoje falei baixinho: FLOR….vovó te ama muito, acho que ela já entendeu!!!!! Momento gostoso com a vovó e com a bisa!!!!! #amordevóéassim #vovóde2meninas".

O filho retribuiu o amor nos comentários: "Amooo vcs demaissss". A nora também: "Amo vcs". Os fãs também desejaram coisas boas para a família: "Momento único que passa tão rápido! Que benção né, nossa senhora cubra todos vcs com o manto sagrado vcs são uma família linda e abençoadas".

Recentemente, Virginia homenageou o marido por estar sempre ao lado dela, inclusive no dia do parto de Maria Flor: "Meu parceiro que está sempre comigo, que não sai do meu lado nem por 1 minuto. Obrigada por tudo Josephino, a família que construímos é linda, eu te amo pra sempre. Que Deus nos abençoe e nos proteja de todo mal, amém".

Confira a foto de Poliana com Maria Flor: