Philippe Coutinho mostra como foi o batizado do filho caçula, José

O jogador de futebol Philippe Coutinho reuniu a família no batizado do filho mais novo, José, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 16h19

Philippe Coutinho, José e Ainê - Fotos: Divulgação