Perrengue! Thaeme Mariôto mostra como é viajar com duas filhas pequenas

Mãe de duas, Thaeme diverte a web ao postar foto de seu carro pré-viagem com as filhas

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 11h40

Sempre que possível, Thaeme Mariôto (36) costuma dividir os perrengues da maternidade real pelos quais passa.

E, foi isso que rolou mais uma vez nesta quinta-feira, 23.

Prestes a viajar com Liz (3) e Ivy (9 meses), a cantora sertanejo decidiu mostrar como seu carro ficou lotado de malas.

Em seu Instagram, ela publicou um registro descontraído no qual apareceu com a caçula no colo ao lado do veículo, que estava com o porta-malas aberto.

“Quem vê os sorrisos não sabe os perrengues de viajar com 2 crianças pequenas!”, brincou no começo da legenda. “Mas vamos na fé e que Deus nos acompanhe sempre!”, desejou em seguida.

Ao final, a dupla de Thiago (32) quis saber se os internautas já passaram por isso. “E você? Já passou perrengue em viagem com seus filhos?!”, questionou.

O post ficou lotado de comentários de seguidores rindo e se identificando com a situação. Mas, o sorrisinho da bebê roubou a cena. “A Ivy toda feliz!”, “ah, não! Olha o sorriso dela”, “eu não aguento a carinha da Ivy” e “eu não tenho maturidade pra essa bebê”, disseram alguns fãs.

Veja como ficou o carro de Thaeme Mariôto pré-viagem com Liz e Ivy: