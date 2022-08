Pérola Faria mostra o rosto do filho recém-nascido em nova foto

A atriz Pérola Faria encantou os seguidores ao exibir o rostinho de seu primeiro filho, Joaquim

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 21h30

Pérola Faria (31) encantou os seguidores das redes sociais ao exibir o rostinho do filho recém-nascido em uma nova foto publicada nesta segunda-feira, 15. Na imagem, a atriz aparece no quarto de Joaquim, fruto de seu relacionamento com Mario Bregieira, segurando o herdeiro.

O bebê, que nasceu na última quarta-feira, 10, em uma maternidade do Rio de Janeiro, aparece usado um macacão com vários dinossauros estampados enquanto dorme tranquilamente no colo da mamãe. Na legenda da publicação, a artista apenas colocou um emoji de coração.

A publicação de Pérola rapidamente recebeu vários elogios e curtidas. "Narizinho de mamãe", disse a atriz Sthefany Brito. "Coisa mais linda! Nariz de coração da mamãe", escreveu a atriz Day Mesquita. "Que fofura", comentou uma seguidora. "Parabéns!! Ele é lindo!!! Que Deus o abençoe e ilumine sempre", falou outra. "Que imagem mais linda e aconchegante!", se derreteu uma fã.

Pérola apresentou o herdeiro nas redes sociais na última quinta-feira, 11. Na ocasião, ela publicou as primeiras fotos com o filho no colo ainda na sala de parto e falou sobre sua chegada. "Joaquim foi quem nos deu a luz e nos tornou pais. Às 21h21 do dia 10/08/2022, nasceu nosso maior presente de Deus [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

Já na sexta-feira, 12, a mamãe e o bebê deixaram a maternidade e a atriz chegou a mostrar um pouco do rosto de Joaquim enquanto gravava um vídeo nos Stories do Instagram. Nas imagens, ela estava no carro e o menino no bebê conforto

Confira a foto do rostinho de Joaquim, primeiro filho de Pérola Faria e Mario Bregieira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙿é𝚛𝚘𝚕𝚊 🐚 (@perolafaria)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!