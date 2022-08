Pérola Faria deixa a maternidade com o filho, Joaquim

Joaquim, o primeiro filho da atriz Pérola Faria e Mario Bregieira nasceu na última quarta-feira, 10

Pérola Faria (31) deixou a maternidade nesta sexta-feira, 12, com seu primeiro filho, Joaquim. O menino, fruto de seu relacionamento com Mario Bregieira, nasceu na última quarta-feira, 10, em uma maternidade do Rio de Janeiro.

Nos Stories do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece no carro ao lado do herdeiro, que está acomodado no bebê conforto. Na postagem, é possível ver o rostinho do pequeno, que está usando um look todo azul.

Nesta última quinta-feira, 11, Pérola apresentou Joaquim aos fãs. No feed do Instagram, ela publicou as primeiras fotos com o filho no colo ainda na sala de parto e falou sobre a chegada dele.

"Joaquim foi quem nos deu a luz e nos tornou pais. Às 21h21 do dia 10/08/2022, nasceu nosso maior presente de Deus. E por um sinal Dele precisou vir antes ao mundo. Que saibamos ser exemplos e guiá-lo com muita sabedoria, paciência e amor", disse ela. O menino veio ao mundo por meio do parto cesárea, com 2,9 kg e 47 centímetros.

