Pepita encanta ao mostrar ensaio newborn do filho, Lucca Antônio: ''Meu baby''

Pepita deixou a web apaixonada ao compartilhar um clique do ensaio newborn do filho, Lucca Antônio

Redação Publicado em 10/05/2022, às 11h08

Pepita (39) deixou os fãs apaixonados na última segunda-feira, 9, ao compartilhar um clique encantador do filho, Lucca Antônio, ainda com 12 dias.

A cantora e empresária anunciou a maternidade no último final de semana, 7, na véspera do Dia das Mães, ao lado do marido Kayque Nogueira.

O bebê, que atualmente está com cinco meses, aparece enrolado em uma mantinha com os braços cruzados em um ensaio newborn.

"Essa daqui é exclusiva pra vocês (...) Meu baby Lucca com 12 dias de vida", escreveu a artista brasileira ao compartilhar o registro no Twitter.

Essa daqui é exclusiva pra vocês aqui do tt! Meu baby Lucca com 12 dias de vida🌟



Hj está com 5 meses. Resolvemos então criar um perfil na rede vizinha pra compartilhar momentos lindos que registramos. Corre lá pra seguir “ @mundodeluquinha “ pic.twitter.com/5qKgwG3Ndq — PEPITA 👄 (@PepitaOfc) May 10, 2022

Pepita encanta ao mostrar ensaio newborn do filho, Lucca Antônio, ainda com 12 dias:

Após a repercussão, a atriz também aproveitou para explicar a decisão de manter em privado o nascimento do seu primeiro filho, que de acordo com ela foi um "momento de descoberta em particular" com seu marido.

"Não gente, eu não demorei pra anunciar e não estava escondendo meu filho. Eu estava curtindo esse momento de descoberta em particular com meu marido, e foi muito importante pra gente. A primeira noite em claros, o choro, a queda do cordão umbilical… Momentos mágicos e especiais", pontuou ela.