Pepita anuncia a chegada de Lucca Antonio: "Prometemos te dar todo o amor do mundo"

Nas redes sociais, a cantora se declarou ou postar algumas fotos ao lado do filho e do marido

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 14h00

Pepita(39) usou as redes sociais para dividir uma linda notícias com seus seguidores.

Neste sábado, 7, a cantora publicou em seu perfil no Instagram algumas fotos ao lado do marido, Kayque Nogueira, e do primeiro filho do casal, Lucca Antonio.

Ao compartilhar os cliques em que aparace com o menino no colo, Pepita se declarou: "Prometemos te dar todo o amor do mundo… Bem-vindo meu filho, Lucca Antonio", disse ela, que passará o primeiro Dia das Mães com o bebê que eles adotaram.

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados com os registros e parabenizaram os mais novos papais. "Ahh que coisa mais linda. Que benção", disse uma seguidora. "Que amor. Que Deus abençoe essa linda família", escreveu outra. "Feliz demais por vocês! Que Deus abençoe muito essa família linda! Você é uma pessoa iluminada e merece todo amor do mundo! Viva Lucca", comentou uma fã.

Pepita e Kayque, vale dizer, oficializaram a união em setembro de 2020.

Confira os cliques do casal ao lado do filho: