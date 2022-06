Pela primeira vez, Sabrina Petraglia mostra o rosto do filho caçula, Léo

Sabrina Petraglia encanta ao apresentar seu filho caçula, Léo, nas redes sociais com foto do rostinho do bebê

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 09h38

A atriz Sabrina Petraglia (39) agitou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 7, ao mostrar a primeira foto do rosto do filho caçula, Léo, de 35 dias de vida. A artista surpreendeu os fãs com um registro do rostinho do bebê bem de pertinho.

“Meu caçulinha”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs ficaram encantados com a fofura do bebê. “A arte de fazer filhos lindos!”, disse um seguidor. “Parabéns, os três são uma perfeição divina”, afirmou outro. “Que lindo!”, declarou mais um. “Que príncipe”, escreveu outro.

Sabrina Petraglia é casada com Ramón Velázquez (33), com quem também teve Gael (3) e Maya (1 ano e meio).

Há poucos dias, a atriz desabafou sobre a rotina corrida com os três filhos em um post nas redes sociais. "Na delícia da bagunça de domingo, que é bagunça de segunda, de terça, de todos os dias. O cansaço se mistura com eletricidade de amor, que se mistura com chororô, com pitadas de risadas e de repente chove amor aqui no peito de novo. É um entra e sai de sentimentos, mas no fim, fica tudo assim, emboladinho, grudadinho, deitadinho, com muito suspiro, muita diversão, muita falação, muitos olhinhos, muitos pezinhos, muito cheirinho de criança, e de repente, de novo, o amor enche aqui dentro de mim", afirmou.

Sabrina Petraglia mostra o rosto do filho caçula: