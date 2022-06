Paula Amorim mostra ensaio fotográfico e reflete: "Resgatar a mulher que existia antes da maternidade"

No nono mês da gestação, a ex-BBB Paula Amorim compartilhou um ensaio fotográfico ousado e refletiu sobre a maternidade

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 21h15

Paula Amorim(33) dividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos de um novo ensaio fotográfico.

Nas imagens publicada em seu perfil nesta segunda-feira, 13, a ex-BBB, que está à espera de seu primeiro filho com Breno Simões (34), aparece com um look ousado, deixando a mostra o barrigão de 37 semanas.

Paula aproveitou os cliques para fazer uma reflexão sobre a maternidade e confessou que nesta reta final da gestação sentiu a necessidade "resgatar a mulher" que existia antes da gravidez.

"9 meses. É engraçado que quando a gente se descobre mãe várias mudanças vão acontecendo naturalmente, é que a natureza é tão perfeita que faz todo trabalho sozinha. Mas durante essas 37 semanas e 5 dias eu senti a necessidade de resgatar a mulher que existia antes da maternidade e toda bagagem que me trouxe até aqui", começou ela.

"É que é essa mulher que vai amparar a mãe que eu estou me tornando e ela não pode ser anulada, ela é a base. Apesar de saber que essa é uma tarefa difícil, já que a figura da mãe é muito romantizada, o que importa é a gente não se perder. Olhe sempre com carinho e sem culpa para mulher que existe em você", acrescentou a ex-BBB.

Paula e Breno, vale lembrar, serão pais de um menino, que se chamará Theo.

Confira as fotos do ensaio fotográfico da ex-BBB: