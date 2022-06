Paula Amorim encanta ao mostrar o filho com look xadrez: "No clima de São João"

A ex-BBB Paula Amorim mostrou o filho recém-nascido em clima junino e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 18h32

Paula Amorim(33) explodiu o fofurômetro ao compartilhar novas fotos do filho recém-nascido, Theo.

Nesta terça-feira, 28, a ex-BBB publicou nas redes sociais alguns registros do herdeiro, fruto de seu relacionamento com Breno Simões (34), usando uma camisa xadrez, e contou que a família está em clima junino.

"Ainda dá tempo de participar do arraiá pessoarrr?! Por aqui o Theo está no clima de São João! E aí, quem pulou fogueira, tomou quentão e dançou bastante nas festas desse ano?!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelos cliques: "Ahh que lindão", disse uma internauta. "Que fofura ele de caipirinha", comentou outra. "Perfeito demais. Que Deus abençoe essa linda família", falou uma fã.

A chegada do filho

Theo, o primeiro filho de Paula e Breno, chegou ao mundo no último dia 16 de junho, em uma maternidade em São Paulo. No Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo com compilados de imagens do momento do parto do pequeno. Nas imagens, Paula aparece recebendo carinho do amado antes de o nascimento do bebê. Na sequência, ela surgiu sorridente com Theo nos braços, e Breno cortando o cordão umbilical.

Confira: