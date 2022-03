Paula Amorim celebra 24 semanas de gestação: ''Sementinha de amor''

Grávida pela primeira vez, Paula Amorim exibe a barriguinha ao celebrar as 24 semanas de gestação

Paula Amorim(33) usou as redes sociais para celebrar mais uma semana de gestação.

A ex-BBB e campeã do No Limite está à espera do primeiro bebê com Breno Simões (33), e completou 24 semanas nesta quarta-feira, 9.

No feed do Instagram, Paula compartilhou uma foto em que a barriguinha de grávida está em destaque e se declarou para o bebê.

"Bom diaaa com essa sementinha de amor que está completando 24 semanas hoje! Já estamos entrando no sexto mês, passou rápido né?!", escreveu ela na legenda da publicação.

O registro recebeu vários elogios. "Barriguinha mais lindinha. Que venha o 6° mês", disse Breno. "A gravidinha mais linda", escreveu uma seguidora. "Sexto mês! Parece que foi ontem que vocês anunciaram que iriam ser pais!! O tempo voa", comentou outra. "Bem-vindo 6° mês abençoado e cheio de amor", desejou uma fã.

Paula e Breno estão esperando um menino, que se chamará Theo. No mês passado o casal realizou o chá revelação e para o evento eles reuniram os familiares e alguns ex-BBB em São Paulo para descobrirem o sexo do bebê.

