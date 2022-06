Paula Amorim amamenta filho recém-nascido e se derrete pelo momento: "Meu bezerrinho"

Ex-BBB Paula Amorim compartilha momento apaixonante e único com o filho, Theo, de apenas dois dias

Redação Publicado em 18/06/2022, às 14h37

A ex-BBB Paula Amorim (33) usou as redes sociais na manhã deste sábado, 18, para dividir um momento apaixonante com o filho recém-nascido.

Ainda no hospital, a famosa fez uma selfie no espelho em que mostra um momento único entre mãe e filho. No registro, Theo, de apenas dois dias de vida, aparece nos braços da mãe se alimentando.

"Bom dia com meu bezerrinho", escreveu ela no Instagram Stories.

Paula Amorim compartilha momento apaixonante e único com o filho, Theo:

O pequeno é fruto do relacionamento com o também ex-BBB Breno Simões (34). Os dois se conheceram no BBB 18 e seguiram apaixonados pós-reality.

Ela deu à luz Theo na última quinta-feira, 16, em uma maternidade de São Paulo. Nas redes sociais, a modelo contou que começou a sentir as contrações no início da tarde e acompanhou os batimentos cardíacos do bebê. Então, a bolsa estourou às 15h40 e ela foi para a maternidade no final da tarde.