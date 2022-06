Paolla Oliveira fala sobre ter filhos com Diogo Nogueira: “Sinto essa vibração”

Em entrevista, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira revelaram que filhos estão nos planos do casal

Celebrando o primeiro Dia dos Namorados juntos, Paolla Oliveira(40) e Diogo Nogueira (41) revelaram que filhos já estão nos planos do casal.

Juntos há um ano, a atriz e o sambista contaram em entrevista para o jornal O Globo que esperam ser pais em breve.

“Meus pais ainda não têm netos. Já falei que meu irmão vai dar primeiro... Mas também daremos, sinto essa vibração em volta de mim”, revelou Paolla.

O cantor que tem um filho de outro relacionamento, falou sobre o papel da amada como madrasta do menino Davi. “Ela é uma mãezona. Não dá nem pra chamar de madrasta. Na verdade, me ajuda muito com ele”, contou Diogo.

