Pais de primeira viagem, Viih Tube e Eliezer trocam declarações românticas

Viih Tube e Eliezer trocaram declarações românticas nas redes sociais enquanto cuidam da filha recém-nascida Lua

Nesta quarta-feira, 19, Viih Tube e Eliezer encantaram seus seguidores ao compartilharem declarações românticas em suas redes sociais.

A influenciadora que recentemente deu à luz a menina Lua, publicou em seu Instagram uma declaração ao amado: “Eu nunca conseguiria sem você, eu já sabia que você seria babão, mas você está sendo ainda mais que eu esperava”.

Ao fundo do texto, Viih publicou um vídeo em que o ex-BBB aparecia carregando a filha no colo. “Você se jogou de cabeça e até agora eu não troquei se quer uma fralda, porque você quer sempre que eu descanse para amamentar bem”, ainda declarou Viih.

A mãe de primeira viagem ainda escreveu: “A Lua é tão sortuda por ter um pai como você! Obrigada meu Deus por você ter colocado o Eli na minha vida, eu sei que foi você, eu sei que foi você que escolheu nossa filha”.

“Não sei como muitas mães conseguem passar por todo esse começo sozinhas, são muito guerreiras MESMO, porque sendo sincera, não sei se conseguiria sem ele”, finalizou a participante do BBB 21.

Em seu Instagram, Eli se emocionou com a declaração de sua amada. Ao repostar a publicação, o participante do BBB 22 escreveu: “Amor, fico muito feliz em transmitir essa segurança pra você, mas como eu te falo, é o mínimo que eu posso fazer por você e por nossa filha. Não tem que me agradecer por isso não. Te amo”.

Reprodução: Instagram

Mãe e Filha!

Ainda nesta quarta-feira, Eliezer encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo em que VIih Tube aparecia “conversando” com Lua.

O momento entre mãe e filha aconteceu quando Viih estava amamentando a filha recém-nascida e Eli gravou apenas sua reação da cena.