Pai de Viih Tube celebra a gravidez da filha: 'Vou ser um vô babão'

Pai de Viih Tube, Fabiano Moraes conta sobre a expectativa da família para o nascimento de Lua, primeira filha da influencer com o ex-BBB Eliezer

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 15h43

Pai da influencer e ex-BBB Viih Tube, Fabiano Moraes está aguardando ansiosamente pelo nascimento da neta Lua, que é fruto do relacionamento da filha com o ex-BBB Eliezer. Ele contou que foi o último a saber da notícia da gestação e que a filha está curtindo cada momento da nova fase da vida.

"Eu estou lisonjeado, é uma honra, minha filha é um tesouro e tudo pra mim. Eu fui o último a saber, porque ela fala que eu sou boca de sacola, que eu falo pra todo mundo e por isso me contam por último . E eu estou na expectativa muito grande da Lua nascer, vou ser um vô babão, vou ser o vô coruja. É como a ser segundo o pai pela segunda vez. E você poder concretizar sonhos que você não conseguiu concretizar com os filhos, né? A gente amadurece, tem mais experiência. Estou curtindo esse momento, a Vitória está muito feliz, não vê a hora de ter a filha, ela tá maluquinha pra ser mãe, está vivenciando cada segundo disso, está superfeliz com o Eli. O Eli também é um baita de um menino, vai ser um baita paizão, um menino de ouro que cuida e respeita muito ela, é um casal que eu assino embaixo", disse ele em conversa exclusiva com a CARAS na inauguração da Agência Digital One, que é o novo projeto dele.

Em parceria com Keity Fernandes, Fabiano criou uma empresa para cuidar da imagem e da comunicação de grandes nomes do esporte e das artes, incluindo agênciamento artístico, mentoria digital, marketin e produção de conteúdo. "O projeto que foi desenvolvido durante dois anos se tornou realidade. É uma de uma mansão temática criada com uma inspiração de Miami de seiscentos metros quadrados. É um lugar onde a pessoa que trabalha tem o espaço de criação, em seu momento de pausa temos a sala de game, piscina. É uma tendência que eu vejo que a pessoa não tem que ficar naquele ambiente de sala trancada, de escritório, né? A pessoa tem que ter prazer no que faz. E é essa tendência da Digital One, fazer com que a pessoa tenha prazer de trabalhar em sua criação, não apenas pelo financeiro", afirmou.