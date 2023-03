Pai de primeira viagem, Eliezer conversa com a filha Lua na barriga de Viih Tube

O ex-BBB Eliezer conversou com a filha Lua na barriga da mamãe Viih Tube em vídeo compartilhado nas redes sociais

Nesta terça-feira, 7, Eliezer encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo em seu Instagram conversando com sua filha Lua.

O papai de primeira viagem surgiu no vídeo em frente ao barrigão de sua namorada Viih Tube, que se mexia enquanto o ex-BBB falava: “Filha”.

“Quando eu falo com a barriga, não consigo segurar a emoção não. A coisa mais linda do mundo é sentir minha filha, quando escuta minha voz já sabe quem eu sou”, começou dizendo o pai de Lua na legenda do vídeo.

O participante do BBB 22 ainda escreveu: “Sempre falo com a barriga e as vezes canto Como É Grande O Meu Amor Por Você pra ela, e, de um tempo pra cá, pode estar quietinha na hora, ela mexe quando eu falo. Papai te ama muito, estamos te esperando”.

Nos comentários, Viih Tube se declarou para o amado: “Vocês são a minha vida”. E Eli respondeu: “E vocês a minha! Meus amores”.

Os seguidores de Eli adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários! “É uma emoção indescritível! Lua ainda nem chegou e já é uma bênção na vida de vocês! Sejam sempre muito felizes”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Só eu chorei?”.

