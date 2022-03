Pai babão, Joaquim Lopes posta fotos do batizado e comemora o primeiro aniversário das filhas gêmeas

Apresentador Joaquim Lopes e Marcella Fogaça batizaram as gêmeas Pietra e Sophia, e o ator fez linda declaração no aniversário das bebês

O apresentador Joaquim Lopes (41) se derreteu ao celebrar o primeiro aniversário das filhas!

As gêmeas Pietra e Sophia, frutos de seu casamento com Marcella Fogaça, completaram um aninho de idade e foram batizadas no último domingo, 20.

Em seu perfil no Instagram, o artista publicou uma sequência de fotos da cerimônia e fez uma linda declaração para as herdeiras, que esbanjaram fofura na web.

"1 ano, minhas filhas… meu Deus voou! 1 ano que o papai virou outra pessoa. A minha versão sem dúvida alguma. Vocês quando lerem isso, quero que vocês saibam que não existe nada nesse mundo mais importante que vocês e que a mãe de vocês. Quero que saibam que ontem foi um dia perfeito. Vocês foram batizadas e conseguiram reunir praticamente a família inteira. Vocês foram batizadas na Paróquia Santos Anjos, e na entrada tem um anjo da guarda enorme e lindo que vai proteger vocês quando o meu braço não der conta de alcançar. Ao lado desse Anjo tem uma placa com uma oração que eu rezava com a bisa de vocês toda noite antes de dormir e que eu rezo até hoje", começou escrevendo.

"Que Deus continue abençoando e protegendo vocês por toda as suas vidas. Eu tô SEMPRE AQUI! PRA SEMPRE. Amo vocês…. @marcellafogaca você me deu a razão de existir. Quem batizou vocês foi o meu irmão @pe_beto", disse ainda na legenda do post.

O Padre Roberto Gomes postou registros da cerimônia nas redes sociais. "Com grande alegria, batizei as lindas gêmeas: Pietra e Sophia, filhas dos meus amados e queridos amigos: @joaquimlopesoficial e @marcellafogaca! Momento lindo, pois foram batizadas no dia do Aniversário Natalício! Celebramos o 1º aninho de vida e celebramos também o renascimento, pelo Sacramento do Batismo! Queridos amigos, parabéns pelos “dois corações de vocês batem fora do peito”. Que o Espírito Santo derrame infinitas graças e bençãos sobre vocês! Unidos sempre!!!".

Marcella Fogaça também usou sua conta no Instagram para prestar homenagem para as pequenas.

"20.03.22. Tenho tanta coisa pra dizer, mas deixo pra amanhã, porque o dia foi perfeito e ainda não terminou, tô com Sophia no meu colo, lutando com o soninho. Um ano dos seres mais abençoados, que me escolheram como sua MÃE. Amanhã textão e muitas fotos, hoje apenas gratidão infinita a Deus. VIVA SOPHIA E PIETRA! VIVA vocês!!!!!", disse a cantora na noite de domingo, 20.

Confira a homenagem de Joaquim Lopes para as filhas gêmeas:

