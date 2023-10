Padrinho de Mavie exibe foto inédita do nascimento da filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Bruna Biancardi aparece emocionada ao ver a filha, Mavie, sendo apresentada para a família logo após o nascimento

As primeiras imagens de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, encantaram os fãs deles nesta semana. Agora, uma nova imagem da bebê logo após o seu nascimento acaba de ser divulgada pelo padrinho dela, Léo Venditto, que foi quem apresentou o casal no passado.

Em seu perfil nas redes sociais, ele exibiu uma foto inédita de quando a bebê veio ao mundo. Na imagem, Mavie apareceu no colo de uma médica logo depois do nascimento e sendo observada pela mãe, que estava encantada, enquanto era apresentada para a família na sala de parto.

Na legenda, Venditto falou sobre a emoção do nascimento da afilhada. "06/10/2023 mais precisamente 00:21 o momento que senti algo que nunca senti na minha vida , nunca vou esquecer esse primeiro choro alto que me fez sentir algo inexplicável. Obrigado por me darem essa honra e me deixarem participar desse momento tão lindo e especial! Princesa Mavie pode ter certeza que você terá um dindo que fará tudo por você! Amo muito vocês @brunabiancardi @neymarjr estarei sempre aqui, agora mais do que nunca vão ter que me aguentar para o resto da vida hahaha e Mavie dindo já te ama muito e tenho certeza que vai te amar cada dia mais", escreveu ele.

Vale lembrar que a madrinha de Mavie é Hanna Carvalho, que é amiga de Bruna há muitos anos.

Neymar Jr dá banho na filha na maternidade

Pai de segunda viagem, o jogador de futebol Neymar Jr mostrou uma cena encantadora de seu primeiro dia ao lado da filha recém-nascida, Mavie. No meio do álbum com as primeiras fotos da filha nas redes sociais, ele apareceu dando banho na bebê sob o olhar atento da mãe, Bruna Biancardi.

Na imagem, o atleta surgiu com a filha muito bem segura em seus braços enquanto cuidava dela na banheira. Nos outros cliques, Neymar e Bruna apareceram com a herdeira no colo enquanto dando beijos nela e conversavam felizes.

"Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", disse ela na legenda.