Bruna Biancardi encanta com novas fotos exibindo a barriga de grávida

Grávida da primeira filha com o jogador Neymar, influenciadora Bruna Biancardi encanta com novas fotos exibindo a barriguinha

Bruna Biancardi está radiante com a primeira gestação! Na manhã deste sábado, 29, a influenciadora digital encheu seu feed de amor ao compartilhar novas fotos de um ensaio fotográfico à espera da primeira bebê com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nas fotos encantadoras publicadas em sua conta no Instagram em preto e branco, a mamãe de primeira viagem surgiu completamente nua. Com longos cabelos e cobrindo os seios com as mãos, Bruna encantou ao exibir o barrigão de Mavie.

Na legenda das imagens, feitas por Mari Righez, ela escreveu uma frase em inglês, que significa: "Felicidade é carregar o mundo inteiro dentro de você".

"Wow", disse Marina Ruy Barbosa nos comentários que foram limitados por Bruna. "Que linda!", elogiou Tata Estaniecki. "Lindaaa", exaltou Fabiana Justus. "Você tá perfeita demais", destacou Carol Ramiro.

Recentemente, Biancardi reuniu suas amigas mais próximas em um chá de bebê sofisticado e intimista. Em suas redes sociais, Bruna deu detalhes da decoração da festa. A equipe montou uma mesa ao ar livre com muitas flores, louças de luxo e bexigas na cor rosa. A festa ainda contou com música ao vivo e área dedicada aos doces e bolo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi é vista com segurança de Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi fez uma rara aparição em público nesta semana ao ser flagrada em um passeio nas ruas de bairro nobre de São Paulo. Na quinta-feira, 27, ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava pela rua na companhia de suas amigas e também do segurança de Neymar Jr, Armando Canais, que é o mais antigo profissional da equipe do atleta.

Na ocasião, Bruna deixou à mostra as novas curvas de sua barriga em crescimento. Ela usou um vestido pink justíssimo ao corpo, que deixou a barriga dela em evidência. No passeio, ela ficou o tempo todo acompanhada das amigas e do segurança.

Vale lembrar que recentemente, Neymar Jr se envolveu em um escândalo após admitir publicamente ter traído Bruna em suas redes sociais. Desde então, os dois têm feito raras aparições juntos e a influenciadora preferiu não comentar sobre a relação e focar em sua gestação.