Novas fotos de Mavie explodem o fofurômetro das redes sociais

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie completa 4 meses de vida e aparece toda fofa em novas fotos compartilhadas pela família

A pequena Mavie, que é filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, completou 4 meses de vida nesta terça-feira, 6, e foi homenageada nas redes sociais. A tia dela, Bianca Biancardi, e a madrinha, Hanna Carvalho, mostrar fotos inéditas da bebê.

Nas imagens, a menina apareceu fofíssima em flagras feitos em sua rotina familiar. Ela apareceu dando risada no colo de uma familiar e também após sair do banho no colo da tia.

Mavie nasceu por meio do parto cesariana no dia 6 de outubro de 2023 em uma maternidade de São Paulo. Porém, o papai não acompanhou o parto da filha porque ele estava no caminho. O atleta estava na Arábia Saudita e não chegou a tempo.

Neymar e Bruna Biancardi curtem festa juntos

O jogador de futebol Neymar Jr fez uma rara aparição ao lado da ex-namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi. Os dois estão separados há alguns meses, mas seguem com uma boa convivência por causa da filha deles, Mavie, de quase 4 meses de vida. Porém, eles quase não aparecem juntos nas redes sociais.

Tanto que uma foto deles no mesmo local viralizou na internet nesta sexta-feira, 2. Os dois foram fotografados ao lado de amigos na festa de aniversário do filho de um dos amigos dele, Pedro Lopes, em Santos, no litoral de São Paulo.

Na foto, Neymar e Bruna posaram sorridentes com os amigos enquanto ela segurava a filha no colo. Porém, eles ficaram distantes um do outro na hora do clique.

O fim do namoro deles foi anunciado em novembro de 2023 por meio de um post dela nas redes sociais.“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.