No sétimo mês da gestação, Camila Coelho exibe a barriguinha em cliques na praia

A influenciadora Camila Coelho postou alguns cliques na praia e encantou os fãs ao mostrar a barriguinha

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 21h32

Camila Coelho (34) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para compartilhar alguns cliques exibindo a barriguinha.

A influenciadora digital, que está no sétimo mês de gestação, publicou algumas fotos em que aparece toda produzida na praia, com direito a óculos escuros e salto alto.

Na legenda da publicação, Camila contou que não estava bem nos últimos dias e que chegou a perder a voz. "A foto é de outro dia - ontem e hoje fiquei o dia todo em casa, tentando recuperar da garganta, que me deixou até sem voz essa semana", revelou.

Em seguida, ela tranquilizou os fãs e afirmou que está tudo bem com o bebê. A influencer também agradeceu as mensagens de apoio. "Tá tudo ok com nosso pequeno, mas Obrigada por todas as mensagens no direct. Um feliz fim de semana pra vocês", completou.

Primeiro Dia das Mães

Camila não escondeu a felicidade ao comemorar o primeiro Dia das Mães. A influenciadora digital, que está grávida pela primeira vez, aproveitou a data especial para exibir a barriguinha e celebrar o dia. "Meu primeiro dia das mães. Não poderia estar feliz e grata! Feliz dia das mães pra todas vocês mamães", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira os cliques: