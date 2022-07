No aniversário de Davi, Saulo Poncio mostra o filho com look super estiloso e derrete a web

Saulo Poncio presta linda homenagem ao celebrar o aniversário de 3 anos do primogênito, Davi

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 10h31

Na última terça-feira, 05, a família de Saulo Poncio (26) e Gabi Brandt (26) estava em festa -literalmente! Isso porque o filho mais velho do casal estava fazendo aniversário.

Além de uma festona para celebrar a vida de Davi (3), é claro que cada um dos pais-coruja usaram suas redes sociais para prestarem homenagens ao herdeiro.

O cantor usou seu Instagram para publicar uma sequência de cliques que derreteu completamente os internautas: primeiro, uma selfie dos dois juntinhos; em seguida, uma foto deles gargalhando. Mas, o fofurômetro não explode tanto quanto nos outros cinco registros, nos quais é possível ver o pequeno fazendo as mais diversas poses ao usar um look super estiloso.

“1, 2, 3… Assim você conta seus anos, mas pro papai são 3 anos que eu comemoro o maior milagre da minha vida. Meu filho, meu primogênito. Em você eu me vejo até nos mínimos detalhes e com você eu aprendo a entender uma parte de mim que eu não entendia. Você me ajudou a preencher os grandes espaços vazios que estavam no meu coração e apesar de você ser uma criança, hoje eu vejo você assumindo um grande legado”, começou o carioca na legenda.

“Você tem um propósito sem igual, você é responsável, educado, sensível, e mesmo com 3 anos eu vejo que você tem o dom, você já cuida do seu irmão, da sua mãe e do seu pai. Você é o grande guardião da nossa família e se não fosse por você, não viveríamos nada do que estamos vivendo hoje! Tenho orgulho de você, meu filho. Você sou eu na melhor versão possível!”, afirmou ao final.

Confira as fotos que Saulo Poncio usou para se declarar no aniversário do filho, Davi: