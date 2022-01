Nicky Hilton, irmã de Paris Hilton, está grávida do terceiro filho

Mãe de duas meninas, Nicky Hilton está esperando seu terceiro filho com James Rothschild

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 14h58

Nesta terça-feira, 25, Nicky Hilton Rothschild (38) está na espera de seu terceiro filho com James Rothschild (37), segundo informações da revista People.

O novo herdeiro deve chegar durante o verão do hemisfério norte, que ocorre durante o meio do ano, em contraste com nosso inverno no Brasil.

Ainda de acordo com a publicação, os papais não sabem qual o sexo do bebê, mas já são pais de duas meninas, Lily Grace Victoria (5) e Theodora ‘Teddy’ Marilyn (4).

A modelo e irmã de Paris Hilton (40) é casada com James desde 2015, quando realizaram uma cerimônia no Palácio de Kensington, no Reino Unido.

Pelas redes sociais, a loira também é famosa por mostrar a rotina cheia de amor ao lado das duas herdeiras.