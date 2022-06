Nick Jonas publica clique fofo caminhando com a filha Malti Marie

Nick Jonas comemorou o primeiro dia dos pais nos Estados Unidos com a filha Malti Marie

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 16h35

Neste último domingo, 19, foi comemorado os Estados Unidos o Dia dos Pais. E o pai de primeira viagem, Nick Jonas (29), celebrou a data com a filha Malti Marie (5 meses).

O integrante da banda Jonas Brothers publicou em seu Instagram uma foto da filha caminhando com um tênis estampado com suas iniciais "M M", e Nick calçava um tênis com o escrito: “Pai de M M”.

Recentemente, a esposa de Nick Jonas, a atriz Priyanka Chopra (39) postou uma foto da menina ao lado da avó.

A pequena Malti Marie nasceu no dia 15 de janeiro deste ano e a chegada da bebê foi por meio de barriga de aluguel.

Confira aqui o post de Nick Jonas com a filha!