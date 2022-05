Nick Jonas conta sobre a experiência de ser pai de primeira viagem em talk-show

Em um talk-show americano, Nick Jonas contou como vem sendo a paternidade

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 19h39

Na última terça-feira, 17, Nick Jonas (29) foi a um talk-show americano e revelou como é a experiência de ser pai pela primeira vez.

O cantor contou para o apresentador Jimmy Fallon (47) sobre sua filha Malti Marie, que nasceu em Janeiro por meio de uma barriga de aluguel. "Nossa menina está em casa. Ela é incrível. Que presente um bebê é", comentou o membro da banda Jonas Brothers.

A filha do artista com a atriz Priyanka Chopra (39) teve que ficar internada por 100 dias na UTI Neo-natal e só foi para a casa dos pais recentemente.

O apresentador do novo programa "Dancing With Myself" da televisão americana ainda deu detalhes sobre o primeiro Dia das Mães que passou com a esposa. O cantor revelou que presenteou Priyanka com uma laranjeira.

Quando perguntado sobre o significado do presente, o irmão de Joe Jonas respondeu: "Nova vida, novas coisas crescendo".

Ainda no Dia das mães, Nick Jonas publicou no Instagram uma foto da pequena Malti Marie com sua mãe e um texto emocionante.