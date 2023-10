Neymar Jr explode o fofurômetro ao mostrar nova foto de Mavie

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie aparece dormindo tranquila em nova foto compartilhada pelo pai

O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto da filha caçula, Mavie, fruto do namoro com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Na madrugada deste domingo, 22, ele flagrou a herdeira dormindo tranquila e exibiu a foto para os fãs.

Na foto, Mavie surgiu encantadora com seu look vermelho de tricô enquanto relaxava sobre o olhar atento do pai coruja.

Vale lembrar que Neymar Jr está lesionado. Ele se machucou em um jogo da Seleção Brasileira de Futebol na semana passada e precisará passar por cirurgia em breve. Enquanto espera que o procedimento seja marcado, ele aproveita o tempo livre no Brasil com a família e para curtir a filha recém-nascida.

Neymar mostrou foto com a filha após lesão

O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 18, ao postar um clique inédito da filha, Mavie. A menina, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi, nasceu no último dia 6.

Na foto postada nos Stories do Instagram, a bebê, que está usando um macacão rosa, aparece dormindo nas pernas do papai. Vale lembrar que Neymar retornou ao Brasil após se lesionar na derrota por 2 a 0 da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevidéu, nesta última terça-feira, 17, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que o atacante do Al-Hilal sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Ele terá que passar por uma cirurgia, mas a data ainda não foi definida. A recuperação do jogador pode levar, no mínimo, seis meses.

Neymar Jr não assistiu ao parto da filha

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou novos detalhes sobre o nascimento da filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr, em suas redes sociais. Depois de ter alta da maternidade, ela fez uma retrospectiva de como foi o parto da filha e falou sobre a ausência do pai da bebê na hora do seu nascimento.

Em um dos posts nos stories do Instagram, Biancardi contou que Neymar não estava no parto da filha porque estava no voo da Arábia Saudita para o Brasil e não conseguiu chegar a tempo. Ela contou que a irmã, Bianca Biancardi, foi quem estava ao seu lado na sala de parto durante a cesariana.

“Na sala de parto foi ela que me acompanhou, porque o papai estava no voo a caminho do Brasil”, disse ela. Em outro momento, ela exibiu uma foto com Neymar Jr e contou sobre como ele foi presente ao conhecer a filha. “O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo… E depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também”, afirmou.