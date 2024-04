Neymar Jr curte soneca na companhia da filha, Mavie: "Coisa mais linda"

Neymar Jr curte momento pai e filha ao dividir soneca na companhia de sua caçula, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr compartilhou um momento super fofo que dividiu com sua filha, Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Em suas redes sociais nesta segunda-feira, 8, o craque apareceu em meio de uma soneca da tarde com sua herdeira.

Em seu perfil oficial do Instagram, o atacante da Seleção Brasileira surgiu com a pequena no colo, que dormiu tranquilamente no colo do papai. Nos cliques, Neymar apareceu piscando para a câmera e, logo depois, dando um beijinho na testa de filha.

Na legenda, o atleta deixou apenas emojis de coração, mas seus seguidores lhe rasgaram elogios nos comentários. "Coisa mais linda! Idênticos!!", escreveu a cantora Lexa, que notou a semelhança entre os dois. "Amei", disse a apresentadora Luciana Gimenez. "Parece mais você que você mesmo", declarou a cantora Gabily.

Neymar Jr impressiona ao mostrar a festinha de seis meses da filha

No último domingo, 7, Neymar Jr e Bruna Biancardi impressionaram seus seguidores com a festinha de seis meses de sua filha caçula, Mavie. Em suas redes sociais, o jogador de futebol surpreendeu ao revelar que dispensou a ostentação tradicional e comemorou de maneira simples e intimista.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, o craque da Seleção Brasileira exibiu um registro segurando a mãozinha da pequena, que aparece sentada na mesa do bolo. Inclusive, os papais da menina optaram por um doce pequeno e discreto, em tons de preto e branco com velinhas e plaquinhas com o número seis.

Mavie também marcou presença no evento usando roupinhas mais simples, vestindo um body, calça e meias brancas, além de complementar seu visual com uma fita de laço na cabeça. Durante a celebração, a menina foi presenteada com dois novos looks: um body do Palmeiras e outro do Santos, que estavam dispostos ao lado do bolo.

Na legenda, o eterno Menino da Vila explicou o motivo da bebê ter dois times e também celebrou a vida da herdeira caçula: “Seis meses dessa princesa. Papai Santos e vovô Palmeiras”, o jogador escreveu. Por fim, ele lamentou o resultado de uma disputa do seu time do coração: “Infelizmente não deu pro nosso peixão”, completou a publicação.

