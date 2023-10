Neymar Jr. compartilha momento fofo de primeiro encontro entre Davi Lucca e Mavie

'Meus maiores amores', Neymar Jr. registrou o encontro do primogênito com a irmã mais nova, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi

Neymar Jr, de 31 anos, compartilhou na manhã deste sábado, 07, o primeiro encontro entre Davi Lucca e Mavie, sua filha com a influencer Bruna Biancardi, de 29 anos, que nasceu na madrugada da última sexta-feira, 06.

Através dos stories, o jogador registrou o filho primogênito, que teve com Carol Dantas e já está com 12 anos, segurando a irmã caçula no colo. "Meus maiores amores", escreveu o atleta, acrescentando a inicial dos dois filhos.

Bruna e Neymar compartilharam juntos uma série de fotos na maternidade, em que aparecem beijando a filha, dando o primeiro banho e segurando Mavie no colo. "Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós... obrigada por ter nos escolhido", escreveu Bruna na legenda do post.

Relembre como foi o nascimento do primeiro filho de Neymar Jr, Davi Lucca

Davi Lucca nasceu no dia 24 de agosto de 2011 em uma maternidade de São Paulo e é fruto do relacionamento de Neymar Jr com a influenciadora digital Carol Dantas. Na época, o atleta anunciou a chegada do filho por meio de post no Twitter e também em seu site oficial.

“É com muita felicidade que venho anunciar o nascimento do meu filho, Davi Lucca, na manhã desta quarta-feira, 24 de agosto, no Hospital São Luiz, em São Paulo. São 2,810 kg de pura ‘ousadia e alegria’! Agradecemos muito a Deus por esta benção que é o Davi Lucca na nossa vida!”, disse ele.

Na época, Neymar Jr tinha apenas 19 anos de idade e jogava pelo time de futebol Santos, que liberou o atleta para acompanhar a chegada do filho. Neymar e Carol tiveram um namoro de poucos meses após se conhecerem na igreja que frequentavam.

Qual é o significado do nome Mavie?

O nome da Mavie foi revelado por Neymar e Bruna Biancardi logo após o chá revelação, onde descobriram que esperavam por uma menina. No evento, um áudio do jogador falando o nome Mavie viralizou na internet e, logo depois, eles confirmaram que este é o nome da menina. Com isso, a mamãe coruja explicou o significado.

Com um post encantador mostrando a barriguinha, Biancardi contou que o nome Mavie significa Minha Vida em francês. “Ma: minha. Via: vida”, disse ela na imagem.