Nasceu! Felipe Franco e Inaê Barros voltam para casa com filho nos braços

Atleta Felipe Franco e dançarina Inaê Barros comemoram o nascimento do filho, Vitor, em São Paulo e já deixaram maternidade

O atleta Felipe Franco e a dançarina do balé do Faustão,Inaê Barros, comemoraram o nascimento do filho, Vitor, na maternidade do hospital Santa Joana. Eles deixaram a maternidade desta quinta-feira,18.

A dançarina contou que o parto foi natural, mas que ela pensou muitas vezes em desistir e realizar uma cesárea."Quase 24 horas de trabalho de parto e eu consegui, juro que por mil momentos achei que não conseguiria, achei que não teria forças pensei em desistir, mas fui muito guerreira, uma força sobrenatural sobre mim hoje. Vitor nasceu e realmente não tem na terra palavra que possa descrever o nascimento do meu grande amor", escreveu ela na legenda das fotos do processo da chegada de Vitor.

Já o ex-marido de Juju Salimeni brincou com a força que acredita que o filho terá, assim como ele: "Tá saindo da jaula o monstro, início dos preparativos para o parto normal. Deus ilumine nossa noite".

"Indescritível, venha ao mundo nosso Vitor, Deus obrigado por tantas bençãos. Inaê, que bravura espetacular, orgulhoso demais por todo seu empenho desde do início da gravidez. Te amo família", se declarou Franco para a namorada.

Veja fotos:

