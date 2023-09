Nasceu? Bruna Biancardi brinca com especulações sobre a chegada de Mavie

Á espera de sua primeira filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi brinca com rumores e revela se a pequena ainda está ‘no forninho’

Será que já nasceu? A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para brincar com as especulações sobre a chegada de sua primeira filha com o jogador de futebol Neymar Jr, uma menina chamada Mavie. A mamãe de primeira viagem exibiu o barrigão para mostrar que a pequena ainda está a caminho.

Os rumores surgiram após a influenciadora passar alguns dias afastada das redes sociais, levando os seguidores a acreditarem que ela havia entrado em trabalho de parto. No entanto, Bruna apareceu posando no espelho do banheiro de casa com um cropped preto para mostrar que segue à espera de sua primeira herdeira com o jogador de futebol.

"Mavie segue no forninho, tá?”, Bruna brincou ao exibir o barrigão em crescimento e evidenciou que a pequena não nasceu: “Vocês estavam falando que eu sumi, que ela nasceu, não gente, ainda falta, falta um tempinho”, disse a influenciadora, que preferiu não revelar sua idade gestacional ou a previsão para o nascimento da bebê.

Bruna Biancardi exibe barriguinha para negar chegada de Mavie - Reprodução/Instagram

Na sequência, a modelo mostrou que não está aparecendo muito ultimamente porque está focada em seu trabalho fora dos holofotes. Além disso, durante o início da semana, Bruna enfrentou uma nova polêmica envolvendo uma suposta traição do jogador de futebol, o que poderia justificar seu sumiço das redes sociais.

Segundo divulgado pelo jornalista Jordi Martin, Neymar estaria namorando com outra brasileira que mora em Barcelona, a modelo Carola Gil. Mas o craque não gostou de ter seu nome no centro de mais uma polêmica e ironizou as suposições: “É cada uma, viu”, o jogador negou em um comentário através das redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr e Bruna Biancardi ainda estão namorando?

O status de relacionamento de Neymar Jr se tornou um mistério! Em meio às novas acusações de que teria traído Bruna Biancardi, o pai do jogador de futebol se manifestou e deixou todos confusos ao defender o filho: "Ele é solteiro. Ou não. Eles são namorados”, disse o empresário Neymar, que levantou rumores sobre um possível término.

A influenciadora também se pronunciou e disse que estava decepcionada com a situação, mas focada em sua gestação, sem revelar se continua se relacionando com o pai de sua filha, que foi visto em uma boate acompanhado de duas mulheres. Além disso, ela acabou se atrapalhando e divulgou a notícia de uma suposta traição envolvendo o craque.