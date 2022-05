Nasce a primeira filha de Gabriel Jesus e Raiane Lima: "Minha vida todinha''

Nasce Helena, primeira filha do Gabriel Jesus e Raiane Lima, no Reino Unido

Redação Publicado em 24/05/2022, às 11h33

Gabriel Jesus (25) e Raiane Lima (21) anunciaram em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 24, o nascimento da primeira filha, Helena.

De acordo com o jogador de futebol, a menina veio ao mundo às 12h12, horário local do Reino Unido, onde eles moram, cerca de 08h12 no horário de Brasília.

No vídeo, o casal aparece segurando a mãozinha da herdeira, logo após o parto: "O melhor dia das nossas vidas", declarou o atleta. "Minha vida todinha", disse a influenciadora, ao compartilhar o registro.

Nasce Helena, primeira filha do Gabriel Jesus e Raiane Lima, no Reino Unido: