Nasce o primeiro filho de Lyandra Costa, filha do cantor Leandro

Filho do sertanejo Leandro, Lyandra Costa dá à luz José, seu primeiro filho com Lucas Santos

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 13h15

A médica Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, já é mamãe! Ela deu à luz José, que é o seu primeiro filho com o noivo Lucas Santos. O nascimento do bebê foi anunciado nesta quinta-feira, 9, pela vovó coruja Andréa Mota, mãe de Lyandra.

Nos stories do Instagram, a avó mostrou uma foto das pernas do bebê e agradeceu pela chegada dele. “Que Deus te guarde para todo o sempre, José. Parabéns para a mamãe guerreira, Lyandra”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que o cantor Leandro, da dupla com Leonardo, faleceu em 1998, vítima de um câncer raro.

Reta final da gravidez de Lyandra Costa

Há poucos dias, Lyandra Costa mostrou seu barrigão de grávida em uma foto na cama do seu quarto. Na imagem, ela surgiu de pijama e exibiu a barriga da reta final da gestação. “Últimos dias desse menininho gordinho na minha barriga! Estamos te esperando com muito amor, meu filho!”, disse ela na legenda.