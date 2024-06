Nasce neta de Anderson Leonardo um mês após sua morte

Maria Alice, neta de Anderson Leonardo, do Molejo, nasceu um mês após a morte do avô por câncer; saiba mais!

Maria Alice, neta de Anderson Leonardo, do grupo Molejo, nasceu na última segunda-feira, 3, pouco mais de um mês da morte do cantor. Alessa Cristyne, filha do pagodeiro, deu à luz a pequena em uma maternidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A notícia foi compartilhada ao mundo por meio de Rafael Molejin, outro filho de Anderson, que publicou uma foto segurando a sobrinha e afilhada recém-nascida no colo. "Neném do dindo", escreveu ele em foto publicada nos stories de seu Instagram nesta terça-feira, 3.

Foto: Reprodução / Instagram

Anderson Leonardo morreu no dia 26 de abril de 2024, após complicações de um câncer na região inguinal, do qual ele foi diagnosticado em 2022. Pouco antes do nascimento de Maria Alice, Alessa compartilhou uma foto com o pai segurando um dos macacões da pequena e declarou: "O amor da nossa vida tá chegando…".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessa Cristyne (@alessacristyne)

Grávida, filha de Anderson Leonardo conta como pai esperava pela neta

Logo após a morte de Anderson Leonardo, sua filha Alessa Cristyne usou suas redes sociais para lamentar a morte do pai. Na ocasião, ela ainda falou sobre a sua gravidez, já que na época estava a espera de uma menina, Maria Alice.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Alessa compartilhou algumas fotos com o pai ao longo dos anos e desabafou sobre o luto. "Você me ensinou tanto... Tantas coisas, mas não me ensinou a viver sem você", escreveu ela.

Alessa ainda contou como Anderson esperava para conhecer a neta e que sempre demonstrou carinho pela pequena, mesmo antes de seu nascimento. "Eu vou contar pra Maria Alice que ela tinha um avô incrível, que desejou e pediu tanto ela. Que ele fazia as vontades dela e passava horas conversando com ela, que me xingava quando eu reclamava que ela tava me machucando, que quando eu chegava em casa o primeiro beijo tinha se tornado o dela, depois que era o meu. Ah Maria eu tenho tanto pra te contar do seu avô", escreveu ela, que mostrou todos com o pai durante a gestação.