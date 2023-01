Nasce Maria Clara, filha de Mano Walter e Debora Silva

Mano Walter e Debora Silva mostram o rosto da filha recém-nascida, Maria Clara, nas primeiras fotos após o nascimento da bebê

O cantor Mano Walter e a esposa, Debora Silva, já são pais pela segunda vez! Na última segunda-feira, 9, a filha caçula deles, Maria Clara, nasceu por meio de um parto natural humanizado. O nascimento foi anunciado pelos pais por meio das redes sociais nesta terça-feira, 10, quando mostraram as primeiras fotos com a bebê para apresentá-la aos fãs.

"E nossa vida se encheu ainda mais de luz! Maria Clara nasceu de um parto natural humanizado e respeitoso, rodeada de amor e bençãos ontem à noite - 09/01/2023 - pesando 3,410kg. Somos imensamente gratos por tudo que vivemos nesse momento tão lindo e especial, por isso agradecemos em primeiro lugar ao Bom Deus, que nos deu força e coragem", disseram eles.

E continuaram com mais agradecimentos: "Agradecemos a minha médica maravilhosa dra @ericamantelli e toda sua equipe, que nos acolheu desde o primeiro momento e que conduziu tudo com maestria e amor. Dra, você e o @domingosmantelli são instrumentos de Deus! É lindo ver o trabalho que vocês fazem e mais ainda é vivê-lo de perto! Agradecemos nossa doula incrível @cacauprado que me abraçou, acalmou, aliviou minhas dores; a nossa super enf obstetra @sammy.sales por todo cuidado e carinho; querida @dra.sophiagaiarim que desde a consulta pré natal me tranquilizou e cuidou muito bem da nossa princesa ao nascer; a @rededor_oficial_star por cuidar de cada detalhe e por nos receber tão bem. Somos gratos por todos os envolvidos que fizeram desse sonho realidade! Foi perfeito, mágico! Eu, Débora, renasci como mãe e mulher e Walter como homem e pai. Meu amor @mano_walter você é um homem incrível, obrigada por estar ao meu lado o tempo todo, saiba que eu te amo demais! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho e amor, amamos vocês! Obrigada por registrar esse dia tão especial".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Silva (@deborarsilvaa)

Mano Walter grava música para a filha caçula

Nesta semana, Debora Silva se derrete ao ouvir a gravação da música que o marido, Mano Walter, fez para a segunda filha do casal. "Papai chegou já com surpresa! Que música mais linda @dayseamancioo e @mano_walter não consegui segurar as lágrimas e pra essa surpresa ser ainda mais perfeita, José acolhe meu choro no final! Eu amo tanto vocês, que Deus nos abençoe sempre e que nossa princesa venha com muita saúde", disse ela.