Nasce Leo, primeiro filho de Dony De Nuccio e Larissa Laibida

O filho de Dony De Nuccio nasceu nesta quinta-feira, 24, em Miami, nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 19h56

Dony De Nuccio (37) usou as redes sociais para anunciar o nascimento do primeiro filho com Larissa Laibida (33).

Em seu perfil no Instagram, o jornalista compartilhou as primeiras fotos de Leo, que nasceu em Miami, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 24.

"Oi pessoal! Cheguei. 24.2.22", escreveu Dony na legenda da publicação. O menino veio ao mundo através de uma cesariana às 9h17, em Miami (11h17 horário de Brasília).

Mais cedo, através do Stories do Instagram, Larissa deu detalhes sobre o parto. "Bom dia, meu povo lindo! Dia de ter filho. Estou chocada! Eu acho que eu não estava tão preparada assim para esse dia, gente! Mas a gente está muito feliz, muito, muito, muito!", começou ela.

Em seguida, a mulher de Dony explicou o motivo de ter antecipado o nascimento do filho. "Já tem muita gente me perguntando, graças a Deus com muito carinho e muita preocupação. Eu já vou explicar por que a gente antecipou. Toda quarta-feira a gente fazia consulta. E na consulta de ontem, durante o ultrassom, o médico viu que a gente estava perdendo muito líquido amniótico e aí ele achou mais seguro a gente antecipar. Então, estava previsto para o dia 03/03, quinta-feira que vem. Ele falou: 'vamos antecipar para não correr nenhum risco, para ficar tudo bem'. Estamos superbem", revelou.

"Não estou tendo contração nenhuma, nem sei o que é contração de parto, só tive as contrações de treinamento. E é isso, gente! Maravilhoso, sem dor, sem sofrimento. Não estou sentindo nada, estou vendo o nascer do sol maravilhoso de Miami, não estamos pegando trânsito, que é maravilhoso também. Minha mãe e minha sogra ficaram porque o hospital não deixou elas virem por causa da pandemia, daí falei: 'estou indo ali ter um filho'. Maravilhoso, sensação única", finalizou.

Dony e Larissa estão juntos há cinco anos. Eles anunciaram a gravidez em agosto do ano passado através das redes sociais. O casal mora em São Paulo com os cachorros Rocky e Maya.

Confira as fotos do primeiro filho de Dony e Larissa: