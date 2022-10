Nasce João Miguel, filho de Jonas Esticado e Bruna Hazin: "Estamos muito bem"

Nas redes sociais, Bruna Hazin anunciou o nascimento de João Miguel, seu filho com o cantor Jonas Esticado

Nasceu! Na madrugada deste domingo, 23, nasceu João Miguel, filho de Bruna Hazin e do cantor Jonas Esticado(28).

A influenciadora digital anunciou o nascimento do herdeiro através dos Stories do Instagram, e revelou que o nascimento do bebê estava previsto para segunda-feira, 24, contudo, ela começou a sentir muitas contrações durante a noite, e acabou entrando em trabalho de parto.

"Nosso João Miguel nasceu essa madrugada. Estava marcado para o dia 24, mas ele decidiu se adiantar um pouquinho. Comecei a ter muitas contrações, entrei em trabalho de parto e ele veio! lindo e maravilhoso de mamãe, cheio de saúde graças a Deus. Deus abençoe sua vida, meu filho. Te livre de todo mal, te dê muita saúde e paz. Mamãe tava ansiosa para te conhecer. Você é muito amado, meu amor", escreveu ela.

Em outra publicação, Bruna falou sobre o filho ter vindo antes da data que estava planejada. "Estava agendado para segunda-feira, mas ele não quis esperar que a gente nem achou ruim, não kkkk. Só gente ansiosa para conhecer essa carinha linda da mamãe. Deus é perfeito, esperou só ficar tudo prontinho para ele e mamãe tranquila", acrescentou.

Por fim, a mulher do cantor Jonas Esticado afirmou que ela e o bebê estão bem e que em breve ela apresentará o herdeiro para os seguidores. "Estamos muito bem, graças a Deus. Já vem aqui para conversar e mostrar ele para vocês. Obrigada por todas as mensagens de carinho com meu pequeno e com minha família", finalizou.

